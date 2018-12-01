حضرموت: مقتل شاب برصاص مسلحين في مديرية تريم

قتل مساء أمس الجمعة، شاب بمديرية تريم، بمحافظة حضرموت حضرموت، شرقي اليمن.

وقال مصدر مسؤول لـ"يمن شباب نت"، بأن مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا الرصاص الحي على الشاب "أيمن محفوظ باداؤود"، بعد مهاجمته في سيارته في خط منطقة الفجير بمديرية تريم بوادي حضرموت.

وأشار المصدر بأن "باداؤود"، أطلق عليه عدة طلقات أحداها في رقبته، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

وأوضح المصدر، بأن "باداؤود"، تم اسعافه للمستشفى، لكنه فارق الحياة.

وجاءت هذه الحادثة، بعد تدشين حملة، أطلقتها السلطة المحلية بالمديرية، بمنع حمل السلاح وإنهاء جميع الظواهر المسلحة التي تشوه المديرية.

وتشهد مديريات بوادي حضرموت، اغتيالات تتزايد وتيرتها فترة بعد أخرى، تطال مسؤولين وشخصيات مدنية، وأخرى عسكرية وأمنية.