شركة النفط بالمهرة تُقر تسعيرة جديدة: 350 ريال للتر من البنزين و300 ريال للديزل

أقرت شركة النفط بمحافظة المهرة شرقي اليمن، اليوم السبت، تعديل أسعار المشتقات النفطية، عقب تحسن قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ووفق وثيقة صادر عن الشركة، حدد التسعيرة الجديدة للتر البنزين بـ 350 ريالاً فيما الديزل 300 ريال للتر الواحد. وأوضحت أن سريان العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ اليوم السبت. وكانت أسعار المشتقات النفطية قفزت خلال الأشهر الماضية في المهرة والمحافظات الأخرى عدا محافظة مأرب، إلى أكثر 500 ريال للتر الواحد.

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