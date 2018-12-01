حضرموت: القبض على قاتل الشاب "باشماخ" والكشف عن ملابسات مقتله

ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت، شرقي اليمن، القبض على قاتل الشاب "مرتضى أحمد باشماخ"، والذي يدعى"ع. م. ع. ق، 25 عاما" من سكان مديرية القطن بوادي حضرموت.

وجاء القبض على الجاني بعد ثمانية أيام من اختفاء الشاب "باشماخ"، وعثر عليه بمنطقة الكمب بمديرية العبر، مرمياً بجانب خط الإسفلت جثة هامدة.

وقالت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت في بيان لها، إنه تم النزول السريع إلى مكان تواجد الجثة بمنطقة العبر، من إدارة أمن سيئون، بالتنسيق مع إدارة أمن بمديرية العبر، ووجدت جثة "باشماخ" وعليها آثار تعفن ومحاطة بكفر، حتى يتم اخفائها من الناس.

وأوضحت إلى أنه بعد تلقي بلاغ من أسرة "باشماخ" إلى عمليات أمن سيئون، عن اختفاء ابنهم وبيع الباص التابع لهم، استمرت عملية البحث من أجل الكشف عن الجناة، دام ثلاثة أيام.

وأشارت إلى أنه ضبط عدد من المشتبه بهم في عملية اختفاء "باشماخ"، وتم سماع أقوالهم والتحقيق معهم عن الشخص الذي قام ببيع الباص، وكذا اختفاء الشاب، ما أدى إلى معرفة وضبط المبلغ الذي تم ريعه من بيع الباص، ووجد بحوزة صديق الجاني الذي يدعى "ع. ر. ب".

وأردفت بأن الجاني اعترف ببيع الباص الخاص للمجني عليه بمديرية سيئون، وكذا تنفيذه بجريمة القتل بطلق ناري مباشرة على الرأس.

وتزايدت جرائم القتل مؤخرا في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت، رغم مساعي السلطات الأمنية للسيطرة على الوضع .