إب..أهالي صهبان يعانون من انعدام الماء بعد إعاقة الحوثيين لمشروع مياه المنطقة

يشكو أهالي منطقة صهبان بمديرية السياني، جنوب إب، من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد تدخل مليشيا الحوثي في إعاقة مشروع مياه المنطقة.
وقال سكان محليون، لـ "يمن شباب نت" إن أهالي قرية "محطب" و12 قرى مجاورة، باتوا يعتمدوا على مياه البرك والعيون، بعد توقف مشروع المياة في المنطقة.
وأشار السكان إلى أن الأهالي يعانون مشقة كبيرة في الحصول على المياه، والبحث عنها من مسافات طويلة، بعد سيطرة الحوثيين على مشروع المياه المحلي عبر مدير جديد موالي لهم تم فرضه على إدارة المشروع .
وأكد الأهالي أن المليشيا تتعمد إيقاف عمل المشروع رغم تواجد مادة الديزل المشغلة لمحرك المشروع، مؤكدين بان المشكلة تفاقمت منذ تغيير المدير السابق وتعيين بدلاً عنه مديراً حوثياً من أسرة بيت النوعة .
وتشهد مناطق عدة في محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، صعوبات كبيرة في الحصول على المياه المنزلي بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار مقطورات المياه وتوقف المشاريع المحلية عن العمل.
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