انطلاق حملة تحصين ضد شلل الاطفال في 16 مديرية بوقت واحد بتعز

انطلقت حملة تحصين ضد مرض شلل الاطفال بمحافظة تعز اليوم السبت في ستة عشر مديرية بوقت واحد.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي أن الحملة ستستمر لمدة 3 ايام وتستهدف أكثر من 335 الف طفل وينفذها 2734 من العاملين في القطاع الصحي ضمن 1432 فريق ميداني.

وفي محافظة شبوة دشن امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم حملة التحصين ضد شلل الاطفال والتي تستهدف تطعيم 121 الف طفل وطفلة في مديريات المحافظة البالغة 17 مديرية.

ونوها بمستوى التحضيرات الطبية الواسعة للحملة ، وحثا الكوادر الصحية المنفذة لها على ضرورة الوصول الى لاطفال المستهدفين في مختلف مدن وارياف المحافظة .