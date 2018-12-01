انطلقت حملة تحصين ضد مرض شلل الاطفال بمحافظة تعز اليوم السبت في ستة عشر مديرية بوقت واحد.
وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي أن الحملة ستستمر لمدة 3 ايام وتستهدف أكثر من 335 الف طفل وينفذها 2734 من العاملين في القطاع الصحي ضمن 1432 فريق ميداني.
وفي محافظة شبوة دشن امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم حملة التحصين ضد شلل الاطفال والتي تستهدف تطعيم 121 الف طفل وطفلة في مديريات المحافظة البالغة 17 مديرية.
ونوها بمستوى التحضيرات الطبية الواسعة للحملة ، وحثا الكوادر الصحية المنفذة لها على ضرورة الوصول الى لاطفال المستهدفين في مختلف مدن وارياف المحافظة .
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تحصين ضد شلل الاطفال في 16 مديرية بوقت واحد بتعز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .