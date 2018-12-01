عاجل.. التحالف يدمر آليات ومخازن أسلحة وذخائر للمليشيا في البيضاء

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفه تجمعات وتعزيزات للمتمردين الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن، حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية قصفت آليات للمليشيا قرب سلسلة جبل الكبار، بينما كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية بينها عربة تحمل مدفع 106.

وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية شنت غارات على مخزن أسلحة وذخائر للمليشيا في ذات المديرية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وتشهد الجبهة، منذ وقت مبكر اليوم، مواجهات هي الأعنف منذ أشهر.

وكانت غارات للتحالف، في وقت سابق اليوم، قد أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.