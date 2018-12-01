بالفيديو.. تعميم مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام شيخاً خلفاً لعمه علي بن عبدالله العقيلي

أعلن الشيخ سالم محمد أبو سر العقيلي تعميم مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد ركن "أمين العقيلي" شيخاً خلفاً لعمه الراحل الشيخ علي بن عبدالله العقيلي .

وفي حضور جماهيري مهيب شُيع الجمعة، جثمان قائد مقاومة حريب الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العقيلي، في مديرية عين بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" إن جثمان الشيخ علي بن عبدالله العقيلي وصل الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى مطار سيئون الدولي قادماً من جمهورية مصر العربية .

وأكد المراسل إن موكب ضخم يضم وجهاء وأعيان قبليون وقيادات عسكرية ومدنية رافق نقل جثمان الشيخ الراحل علي بن عبدالله العقيلي من سيئون بمحافظة حضرموت إلى مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب .

وخلال مراسم التشييع والدفن في مقبرة جعدر شمال مديرية عين أشاد الحضور بمناقب الشيخ الراحل ودوره الكبير في إصلاح ذات البين والدفاع عن الوطن بداية من مشاركته البارزة في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ضد الإمامة وصولاً إلى قيادته لمقاومة حريب وعين والتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي الارهابية .

وقبيل مواراة جثمان الشيخ الراحل، أعلن الشيخ سالم بن محمد أبو سر العقيلي، تعميم العميد ركن أمين بن صالح بن عبدالله العقيلي، مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام، شيخاً خلفاً لعمه الشيخ علي بن عبدالله العقيلي ويقوم مقامه.

كما أعلن عن صلح عام من قبيلة آل عقيل وطلب من كل القبائل إن تعطي صلح عام لمدة عام تقديراً للشيخ الراحل علي بن عبدالله العقيلي، وأكد إن قبيلة آل عقيل سترفع اللائمة السوداء لمن يرفض منح صلح لمدة عام، مؤكد إن الحياة شيمة وقيمة .

وكان الشيخ علي بن عبدالله العقيلي توفي في "مجمع الجلاء الطبي العسكري" في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية متأثراً بمرض ألم به.

ويعد الشيخ علي بن عبدالله العقيلي، أحد أبرز شيوخ قبيلة آل عقيل التي تقطن مديرية حريب جنوب شرق مأرب، ومديرية عين غرب شبوة، وله وجاهة كبيرة داخل المحافظة وخارجها، وقد لعب دوراً كبيراً في حل العديد من القضايا القبلية وغيرها، وقاد مقاومة حريب وبيحان واستشهد وأصيب عدد من أبنائه في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقد أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية وتضحيات أسرته في مواجهة قوى التمرد والكهنوت على مستوى محافظة مأرب والوطن عموم.

جاء ذلك خلال برقية عزاء ومواساة الى فارس علي عبدالله العقيلي وإخوانه وال عقيل كافة بمحافظة مأرب بوفاة والده الشيخ علي عبدالله محمد العقيلي الذي توفاه الأجل في القاهرة اليوم اثر معاناة مع مرض عضال.

وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.