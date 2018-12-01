الجيش يتقدم في البيضاء من محوري قانية والملاجم وسط مواجهات عنيفة

تواصل قوات الجيش والمقاومة اليوم السبت تقدمها وسط مواجهات عنيفة تخوضها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية من محوري قانية والملاجم شمال شرق محافظة البيضاء . وقال مراسل "الخليج 365" إن قوات الجيش احرزت تقدماً في سلسلة جبال البياض بالملاجم بالتزامن مع تقدم وحدات من الجيش في الوهبية بجبهة قانية . وأسفرت المواجهات الدائرة اليوم السبت بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في قطع طريق عفار الوهبية بمحافظة البيضاء وسط البلاد . وأكد مراسل "الخليج 365" إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت اليوم من التقدم في منطقة الوهبية بمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء . وأكد المراسل إن التقدم جاء بعد مواجهات عنيفة مؤكد إن المواجهات لا تزال مستمرة وتسببت في قطع الطريق الرابط بين منطقتي عفار والوهبية .

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