قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018 أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة الجعملة التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.
وأضاف أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في مجز بصعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .