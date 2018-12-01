مقاتلات التحالف تقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في مجز بصعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018 أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة الجعملة التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.

وأضاف أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.