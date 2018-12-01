لجنة خريجي النفط الحضارم توجه رسالة لمحافظ حضرموت

وجهت لجنة خريجي النفط الحضارم رسالة الى محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، قائد المنطقة العسكرية الثانية، للمطالبة بحقوق أبناء حضرموت في التوظيف في شركات النفط في المحافظة، كون الأولوية لهم في ذلك باعتباره حق مشروع لهم.

وتحصل 'الخليج 365 ' على نسخة خاصة من الجنة الممثلة لأبناء حضرموت ، فيما يلي نصها:

الأخ اللواء / فرج سالمين البحسني المحترم

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية

بعد التحية

الموضوع / لجنة خريجي النفط الحضارم

سيادة المحافظ وكما تعلمون مطالبنا الحقوقية القانونية منذ التأسيس بعد تحرير مدينة المكلا من قوى التطرف والإرهاب ونحن نطالب بما تقرّه القوانين والتشريعات المحلية والدولية وتتلخص مطالبنا في الآتي:

- منح أبناء حضرموت الأولوية في التوظيف لدى الشركات العاملة في المحافظة و تنفيذ التوجيهات الرئاسية والوزارية السابقة القاضية بذلك.

- إقرار آلية مستدامة لتنمية مناطق الإمتياز وتوظيف خريجي النفط من أبناء المحافظة تراعى فيها الشفافية والتنافسية .

- إعادة تقييم عملية استلام القطاعات من الشركات الأجنبية المشغلة والتي تمت من قبل الحكومة للقطاعات في حضرموت وضمها لشركة بترومسيلة الوطنية وتصحيح أي مخالفات حدثت ومعالجة ما نتج عنها من إهدار للمال العام وأي أضرار لحقت بالمواطنين أو بالأرض في مناطق الإمتياز.

- مراقبة وتقييم الأثر البيئي في مناطق الإمتياز النفطي ومعالجة ما سبق من تجاوزات وفقا للقوانين الدولية لحماية البيئة.

- نطالب بإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة التعاملات في الحقول النفطية.

علماً بأننا حصلنا على توجيه من رئيس مجلس الوزراء السابق وكذلك توجيه ووعود من قبل المحافظ السابق وقد عرضنا قضيتنا على جميع مسؤولي المحافظة ومدراء ورؤساء المرافق الحكومية ذات العلاقة.

نرجو تكرمكم بإتخاذ ما يلزم

نسخة مع التحية

فخامة رئيس الجمهورية

دولة رئيس مجلس الوزراء

وزير النفط والمعادن

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

نسخة للعلم والمتابعة

الاستاذ/ عبدالله عوض العوبثاني - رئيس الحملة الشعبية للشفافية

صادر عن:

لجنة خريجي النفط الحضارم