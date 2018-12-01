شاهد .. فيلم وثائقي يكشف جريمة تجنيد الحوثي للأطفال في اليمن

كشف فيلم وثائقي بثته قناة سكاي نيوز عربية، مساء أمس، جوانب عديدة من جريمة ميليشيا الحوثي الإنقلابية في نجنيد الأطفال ودفعهم لحمل السلاح بدلاً من القلم، والزج بهم إلى ساحات القتال .

الفيلم الذي يحمل عنوان "دون السن"، يتضمن العديد من الشهادات الحية والصادمة لأطفال بشأن تجربة تجنيدهم من قبل الميليشيات المتمردة، إلى جانب معلومات حصرية تكشف لأول مرة، مشفوعة بشهادات مروعة وأدلة دامغة ووثائق مسربة تدين الميليشيات الحوثية بارتكاب هذه الجريمة الكبرى بحق أطفال اليمن وشعبه.

ويرصد بأدق التفاصيل عملية التجنيد منذ اختطاف الأطفال من المدارس والشوارع، مرورا بمعسكرات تدريب القصّر، وليس انتهاء بالأهوال التي يتعرضون لها في الجبهات.

وتم إعداد الفيلم على مدى عام كامل، لإثراءه بالشهادات الحية من الأطفال الذين تعرضوا للتجنيد قسراً على يد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .