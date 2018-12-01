رئيس الإمارات : وقوفنا القوي إلى جانب اليمن لإعادة الأمل إلى مواطنيه

تحدث رئيس دولة الإمارات، الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، عن سبب وقوف بلاده القوي إلى جانب الشرعية والشعب اليمني .

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لقيام الدولة، "إن ترسيخ قيم التسامح والحوار، وبناء جسور التواصل والتعاون، والتوافق على رؤية استراتيجية عربية تحقق لشعوبنا التنمية والأمن والاستقرار هي أحد أهم مرتكزات سياستنا الخارجية".

وأضاف "وضمن هذا، يأتي اصطفافنا القوي إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدد وحدتها أو يمس سيادتها أو ينال من مكانتها أو يسئ لقيادتها ولشعبها. فالمملكة الشقيقة، تحت قيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هي مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وحامية الحرمين الشريفين، صمام أمان خليجنا العربي، وركيزة السلام والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي".

وأكد أن أي مساس بها هو مساس بدولتنا. وضمن هذا يأتي أيضاً وقوفنا القوي إلى جانب اليمن الشقيق دعماً للشرعية، ولإعادة الأمل لمواطنيه، عبر العمل على إنهاء الانقلاب الحوثي وتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لليمنيين وإعمار المناطق المحررة، سعياً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.

وأشار إلى أن بلاده تحتفل اليوم بذكرى عزيزة وغالية هي الذكرى السابعة والأربعين لإعلان اللإتحاد وتأسيس الدولة بعد ما كانت حلماً في الصدور، وأملاً في الضمائر، ثم أصبحت واقعاً مضيئاً لمواطنيها ولمنطقتها ولأمتها، بل وللعالم بأكمله.

وأكد أن نشأة دولة الإمارات كانت مبادرة عملاقة من المؤسسين، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما كانت تعبيراً عن رغبة عارمة في صدور المواطنين في توافق نادر بين رؤية القيادة والمساندة الشعبية، وهو ما منح التجربة ميزتها الاستثنائية منذ بدايتها، وهو أيضاً ما منحها الزخم والإصرار على إنجاحها، حتى باتت نموذجاً عالمياً في النمو والتطور والرفاهية.

وقال "على الرغم من التحديات الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، إلا إننا مطمئنون لقوة واستقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية لاقتصادنا. فهي بيئة ترتكز على استقرار سياسي، واطمئنان أمني، وتدفقات استثمارية، وقدرة عالية على التكيّف مع الأزمات، وإنفاق حكومي سخي على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي، مع آليات اقتصادية مرنة وحزم تحفيز اقتصادي غير مسبوقة أقرتها الحكومة الاتحادية".