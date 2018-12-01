البحسني يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإستقلال 30 نوفمبر

بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي بمناسبة حلول الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد. وقال محافظ حضرموت في برقيته "نرفع لسيادتكم بإسمي وبإسم السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى الـ51 للـ30 من نوفمبر". وتمنى المحافظ البحسني أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لبلادنا كل ماتصبوا إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس.

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