شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق سرية للزعيم الراحل تكشف خفايا عن زعماء عرب وعلاقته بحكام الخليج وهدية البندقية المصنوعة من الذهب الخالص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض موقع "إي باي" للبيع الإلكتروني، وثائق بخط يد الرئيس السابق للعراق صدام حسين، للبيع بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دولار للوثيقة.

واحتوت الوثائق على أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه.

وضمت إحدى الوثائق، أمرا موجها إلى وزارتي الخارجية والتجارة، بتقديم 144 سيارة "كريسيدا" إلى جمهورية مصر العربية كهدية، وبندقية مصنوعة من الذهب الخالص للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأظهرت إحدى الوثائق، توجيه من صدام إلى الديوان الرئاسي بسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخليج، واصفا إياهم بــ"حكام صغار للأجنبي".

ولم تخل الوثائق المعروضة من الهجوم على الكويت وحكامها، حيث تظهر في وثيقة اتهام صدام لحكومة الكويت بالتعنت والصلافة، ووصف الشيخ جابر الأحمد الصباح بـ"قارون".

وجاء في واحدة من أهم الوثائق المعروضة، أمر صدام حسين بتنكيس الأعلام فوق المباني الكويتية، حدادا على وفاة العاهل السعودي، الملك خالد بن عبد العزيز.