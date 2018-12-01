شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة جديدة لسلطان البركاني عن اغتيال صالح والحوثين وخيانتهم للسلام وعشقهم للموت والشعارات التي يرفعونها "تفاصيل هامة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان الحوثيين غير أمناء على السلام وغير حريصين عليه وقد تربوا على الموت ويرفعون شعاراته وينفذون اجندة خارجية لاتقبل السلم ولا السلام ومن ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام دونما تنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن بعد ان غدروا باعظم رجل في التاريخ اليمني هو الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام والشهيد عارف الزوكا امين عام الحزب الذي تحل ذكرى استشهادهم رحمهم الله يوم الرابع من ديسمبر ، من ذا الذي سيأتمن الحوثي وقد أمم وصادر ممتلكات المؤتمر ومقراته ووسائل إعلامه وحتى دور العبادة ، من ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام وقد اهلك الحرث والنسل وسعى في الارض فساداً والله لايحب الفساد.

جاء ذلك في كلمته التي القاها في اختتام لقاءات الاحزاب العربية مع الحزب الشيوعي الصيني في بكين، الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقال البركاني وإنه لأمر محزن ان نكون بينكم اليوم فتحل علينا هذه الذكرى الغالية وقد اطلت الملكية بقرونها من جديد من خلال مليشيا الحوثية الانقلابية المتسلحة بوعي متخلف وعفن ومشروع خارجي خبيث قضت من خلالة على الحياة وقتلت الحريات.

فيما يلي يعيد "يمن الغد" نشر نص الكلمة:

إنا لسعداء ايها الاصدقاء الأعزاء ان تحل علينا اليوم ذكرى ٣٠ نوفمبر المجيدة يوم جلاء الاستعمار ورحيلة عن جنوب وطننا الحبيب ونحن هنا بينكم وفي عاصمتكم التي كانت دائماً صاحب مواقف ثابتة مؤمنة بحقوق الشعوب وإني لأهنئ زملائي وشعبنا بالمناسبة وابادلكم التحايا والتهاني ايها الاصدقاء وقد كان لكم السبق في دعم قضايا تحرر الشعوب واستقلالها وكانت سفارتكم حينها قد أبت ان تغادر صنعاء رغم الحصار من قبل الملكين اعداء الثورة والجمهورية وكنتم مؤيدين وداعمين لاستقلال الجنوب وسيادته.

وإنه لأمر محزن ان نكون بينكم اليوم فتحل علينا هذه الذكرى الغالية وقد اطلت الملكية بقرونها من جديد من خلال مليشيا الحوثية الانقلابية المتسلحة بوعي متخلف وعفن ومشروع خارجي خبيث قضت من خلالة على الحياة وقتلت الحريات.

نعم ايها السيدات والسادة أتيتكم من عالم يقتل فيه الانسان اخاه الانسان ويهدم ما على ارض الله من بنيان ، اتيتكم من ارض يُقتل ابنائها على مدار الساعة وتتسع فيها رقعة الفقر والهلع والمجاعة ، اتيتكم بهموم وطناً حزين يفرض عليه الانقلابين الحوثيون ، مشاريع خارجية وصراعات ابدية ومن عالم تتقاذفه الامواج وتتدخل فيه قوى الشر من كل جانب اهلكت الاخضر فيه واليابس وقتلت فيه الاباء والابناء والامهات وخلفت ورائها الأهات والأنات دونما وازع من ضمير.

نعم ايها الاصدقاء نؤمن بالسلام وندعوا اليه لكننا ندرك كل الإدراك أن الحوثين غير أمناء على السلام وغير حريصين عليه وقد تربوا على الموت ويرفعون شعاراته وينفذون اجندة خارجية لاتقبل السلم ولا السلام ومن ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام دونما تنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن بعد ان غدروا باعظم رجل في التاريخ اليمني هو الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام والشهيد عارف الزوكا امين عام الحزب الذي تحل ذكرى استشهادهم رحمهم الله يوم الرابع من ديسمبر ، من ذا الذي سيأتمن الحوثي وقد أمم وصادر ممتلكات المؤتمر ومقراته ووسائل إعلامه وحتى دور العبادة ، من ذا الذي سيأتمن الحوثي على السلام وقد اهلك الحرث والنسل وسعى في الارض فساداً والله لايحب الفساد.

نعم ايها السيدات والسادة.. الاصدقاء الاعزاء :

تغمرني سعادة بالغة ان اكون بينكم في هذا المقام الرفيع الذي يضم قادة في الحزب الشيوعي الصيني واحزاب عربية يجتمعون لمناقشة قضايا تشغلنا وتمس مستقبل بلداننا ومصائرها .

وهذه السعادة تزيح عن كواهلنا قليلاً من الفواجع والمواجع التي جئنا بها من خرائط تأكلها الحروب لنستعيد الأمل من هذه الأمة التي جعلت المستحيل ممكناً عندما خرجت من غيبوبة الافيون بعد أن الحقت الهزيمة بالاستعمار ثم مضت وحولت عبء الكثافة السكانية إلى طاقة جبارة للإنتاج.

اننا جميعاً نعلم ان هذا اللقاء الاول من نوعه لا يؤسس لعلاقة جديدة بقدر ما يوطد صلات قوية ربطت احزابنا بالحزب الشيوعي الصيني ويُحيي على نحو جماعي حوارات ثنائية سابقة اثمرت بتعزيز التعاون في مجالات عديدة سواء بين احزابنا او بين شعوبنا ودولنا ولقد كنا دائما نستفيد من تجربة هذا الحزب العريق ومن خبرته الغنية في النظال المثابرة والتصميم حيث استطاع في سنوات قليلة ان يوقظ بالصينيين الوعي بعظمة حضارتهم وثقافتهم وان يجدد فيهم الثقة والامل وان يحشد طاقة الامة في المسيرة الكبرى التي قادها بزعامة ماوتسي تونغ " ثم في بلد واحد ونظامين مع "تشينج هسياو بنج" حتى مبادرة الحزام والطريق للرئيس الحالي "شي جين بينغ" وخلال هذه المسيرة الظافرة خاضت الصين في طريق انتقالها من وهد التخلف الى قمة الاقتصاد العالمي وفيه ايضا اجتازت امماً كانت تسبقها وخلفتها على النواصي والضفاف ويحسب للصين انها شقت هذا المسعى دون شبهة استغلال للامم الاخرى بل على النقيض من الدول الاستعمارية تجلت الفلسفة الاخلاقية عند "كونفو شيوس" في ان الصين كانت ولا تزال تبذل وتعطي الشعواب المثقلة برواسب التخلف والجهل وفي بلادي على سيبل المثال شُيّد اول طريق أسفلتي واول مصنع للنسيج واول مدرسة فنيه واكبر مستشفى والعديد من منشأت البناء الاساسية قدمها الشعب الصيني هدية للشعب اليمني وفي ستينات وسبعينات القرن الماضي تحملت الصين مسؤولية تطبيب المرضى في شتى نواحي اليمن ولم تزل ذاكرتي البصرية تحتفظ بمشهد النصب التذكاري لتضحيات العمال الصينيين المنتصب عند مرتفع في البوابة الغربية للعاصمة صنعاء كشاهد على عظمة الصين وامتداد عطاءها في كل بقاع المعمورة .

ايها السيدات والساده :

بيننا نحن العرب وبين الصين جسور تمتد الى عصور ما قبل الميلاد وفي مأثورنا الديني حديث للرسول الكريم "اطلبوا العلم ولو في الصين " وبالفعل اخذت حضارتنا العربية من الصين الكثير من الانجازات العلمية يوم ازدهرت واينعت ثم لم تبخل بها على اوروبا ... تحضرني في هذه الساعة صناعة الورق ذلك الاختراع الصيني الذي اختصر طريق الثقافة ومثل في حينها ابتكاراً لا يقل شاناً عن اختراع المطبعة في ما بعد او الانترنت في عالم اليوم

وأقصد من هنا - أيتها السيدات - ايها السادة- ان يد الصين وايادي العرب امسكت مشعل الحضارة في محطات كثيرة عند انتقاله على مدار التاريخ ولقد يبزغ في الاذهان هنا ان الصينيين ضربوا في فجاج الارض براريها والبحار لكي يعطوا العالم اجمل واثمن منتجاتهم الحرير الطبيعي.

والثابت ان القوافل التجارية كانت تعبر هذا الطريق محملة بمختلف انواع البضائع التي يتبادلها الشرق والغرب لكن الجغرافي الالماني "فرديناند فون فيشهوفن " خلع عليه اسم السلعة الاغلى والثابت كذلك انه على هذا الطريق لم تنتقل البضائع وحدها وانما عبرت فوقها العلوم والفنون والثقافات والفلسفة والحكمة فزدهرت حضارة الصين والهند وروما ومصر وبابل ، والان تطلق الصين طريق الحرير فوق مدى واسع وعلى مرمى افق بعيد هنا في طريق القرن الواحد والعشرين تتنزل منجزات الحضارة الحديثة فلا نسلك البر والبحر وحدهما وانها نحلق في الاجواء مع الطائرات ونسبح في الفضاء برفقة الاقمار الصناعية هنا في هذا المجال المفتوح يمتد حزام واحد طريق واحد وفق تعبير الرئيس " شي جين بينغ"

وهذا الحزام يربط 65 دولة في شبكات من الطرق والسكك الحديدة وانابيب النفط والعاز وخطوط الطاقة الكهربائية والانترنت كما سيشمل موانئ وخطوط نقل جوية وبحرية سةف يرسي هذا الطريق الحزام قواعد تقوم على العدالة والتكافؤ في فرص النمو بين الأمم ويرسخ عرى التواصل والتفاعل بين الثقافات وسوف يحدث ترابط للبنى التحتية وعلى هذا الطريق سوف يزيد تدفق السلع والخدمات وحركة السياح والطلاب ورجال الاعمال وانتقال المعلومات والمعارف والتكنولوجيا وسيؤدي تنوع الموارد واختلاف المزايا التي تتمتع بها كل دولة الى خلق مجال واسع للتكامل الاقتصادي وتحفيز الطلب وزيادة الانتاج والوظائف وتخفيض التكاليف.

والصين لم تغر الشركاء بحلم في ورق وانما وضعت دراسات وخطط ومهدت لطريق الحرير الجديد بجملة هائلة من الاستثمارات في البلدان الواقعة على حدوده ودفعت بألاف الشركات لتنفيذ برامج اقتصادية متكاملة وانشطة عديدة للتبادل الثقافي ولتعزيز هذا التوجه وافقت الصين وشركاؤها في مجموعة دول البريكس على تأسيس بنك جديد للتنمية في شنغهاي براس مال مائة مليار دولار لمساعدة الدول الاعضاء للتغلب على تقلبات الاسواق المالية الدولية وخصصت الصين 50 مليار دولار للمساهمة في تأسيس بنك الاستثمار الأسيوي للبنية التحتية لتمويل مشاريع في اسيا.

وتستثمر الصين في الانسان مثلما تهتم بالاستثمار في الجوانب المادية وقد فتحت ابواب جامعاتها ومعاهدها الفنية امام الاف الدارسين من الدول الصديقة خصوصاً من اسيا وافريقيا.. ان مبادرة الحزام الطريق ايقظت الذاكرة التاريخية للدول الواقعة على طولها كما قال الرئيس "شي جين بنج" كما انه حسب تعبره يربط حلم الصينيين بأحلام شعوب مختلف البلدان ويقيم نموذجاً جديداً للعلاقات الدولة يتسم بالتعاون والمنفعة ويعزز التفاهم ويرسي مبدأ المساواة في السيادة ذلك انه لايحق كما قال للدول الأكبر او الاقوى او الأغنى الإساءة للدول الأصغر والأضعف والافقر .

من ناحيتنا في العالم العربي ندرك أن انخراطنا في هذا الطريق العظيم يوفر امكانية خلاقة لتسريع وتيرة النمو في بلداننا ويساهم في حمايتنا من شراهة الاستغلال القادم من الناحية الأخرى من هذا الكوكب ويدعم شروط تأمين استقلالنا الوطني والقومي .

ان الطريق الحزام يبني قواعد للتعاون والشراكة النزيهة بين الشعوب ولما كان ثمرة عبقرية الصين واستعدادها فإن الأمم الاخرى تلقته بالحماس والترحيب لأن ذاكرتها تحمل لهذا البلد الاعتراف بالفضل ولأن في الضمائر يقين راسخ بأن هذا الطريق يوصل الى الرخاء والاستقرار والسلام .

والسلام عليكم.

سلطان سعيد البركاني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

رئيس الكتلة البرلمانية