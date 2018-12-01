شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق البرلمان المصري على الفياغرا النسائية “الحبة الروز”؟ (فيديو إرم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم البرلمان المصري، صلاح حسب الله، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة بلاده صعبة ومريرة على المواطن، مشيرًا الى أن الشعب هو الداعم الحقيقي لهذه الإجراءات من خلال تقديمه المساندة للدولة.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان المصري في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركته في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الـ46 للبلاد، أنه في حالة تحسن الموازنة المالية للدولة ستنعكس بشكل مباشر على حالة المواطن العادي من حيث الدخل وغطاء الحماية الاجتماعية الذي توفره الدولة له.

وأشار حسب الله إلى أن البرلمان المصري لم تصل إلى علمه قضية طرح الفياغرا النسائية أو ما تعرف باسم “الحبة الروز” في السوق المصري، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في نقل الأخبار، ولن تتم مناقشة هذا الموضوع في البرلمان من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ولكن بعد أن يصدر قانون يسمح ببيع هذه الحبوب في البلاد.

وأوضح: “هناك فرق بين السلطة التنفيذية التي تتخذ الإجراءات والقرارات كافة لتسيير إدارة شؤون البلاد، والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان ودورها هو دراسة القوانين ومناقشتها بأدوار البرلمان الرقابية”.