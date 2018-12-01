محمد بن زايد يوجه رسالة إلى جنوده المرابطين في اليمن

وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، رسالة إلى جنوده المرابطين في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال محمد بن زايد في كلمة له بمناسبة العيد السابع والإربعين لقيام دولة الإمارات، "نحيي أبناءنا الأبطال المرابطين في ساحات العز والفخر والشرف على أرض اليمن الشقيق دفاعاً عن الحق والعدل والشرعية، ودعماً للأشقاء اليمنيين وحقهم في العيش بكرامة واطمئنان وأمن وأمان" .

وأضاف "إن التضحيات والبطولات التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة في اليمن وغيرها من ميادين الواجب سيسجلها التاريخ الإماراتي والعربي والإنساني؛ لتكون شاهدة على نبل الجندي الإماراتي وأخلاقه وشجاعته، والسياسة الإماراتية الثابتة في دعم الأشقاء والوقوف ضد الظلم والطغيان".

وتابع "في هذا اليوم العظيم نتذكر بكل إجلال وإكبار شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة حتى تظل راية الإمارات عالية خفاقة، ونحيّي أمهاتهم وآباءهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب الوطن والتضحية من أجله، وقدموا دروساً عميقة في الصبر والوطنية والانتماء".

وأكد محمد بن زايد إن دولة الإمارات العربية المتحدة، في يومها الوطني السابع والأربعين، ماضية بقوة نحو المستقبل؛ معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بين أهلها برباط وثيق لا تنفك عُراه، وطموحها الذي لا تحده حدود، ووعيها العميق بالتطورات والتحولات في البيئتين الإقليمية والدولية.

وقال سموه انه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف "إن احتفاءنا باليوم الوطني هو رسالة وفاء وتجديد العهد والولاء للوطن ومؤسسيه لما قدموه من جهد وفكر وعمل لتحقيق حلم الاتحاد.. وتأكيد العزم على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مكتسبات دولة الوحدة وتعزيز أركانها وجعل رايتها دائما عالية خفاقة في المحافل الدولية".