شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: طبعة جديدة فئة 100 ريال .. و50 ريال معدني .. مفاجأت جديدة من البنك المركزي ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يترقب مواطنو اليمن، وصول أول دفعة من فئة الـ 100 ريال الجديدة والتي أعلن عنها البنك المركزي في عدن. وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، عن موعد وصول أول دفعة من فئة الـ 100 ريال الجديدة وبدء تداولها في السوق . وقال المصدر: إن أول دفعة من فئة الـ 100 ريال الجديدة والتي تم طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات الروسية ستصل عدن مطلع العام القادم 2019 . وأضاف أنه سيتم على الفور البدء بضخها للسوق وتداولها، وسحب الطبعة القديمة من السوق تدريجياً ومنع تداولها ، تماماً كما حدث مع فئات الـ 1000 و الـ 500 والـ 200 ريال الجديدة . وأشار المصدر أنه لم يتبق من الكميات المطبوعة بالخارج من العملة المحلية سوى فئة الـ 100 ريال والتي ستكون متاحة أمام المتداولين مطلع العام القادم 2019 . كما كشف المصدر في حديثه أن البنك المركزي تقدم بطلب للإدارة المختصة بالبنك لتقديم تصور بإصدار عملة معدنية لفئة الـ 50 ريال ، مؤكداً أن هناك نموذج مقدم من الإدارة المختصة لفئة الخمسين ريال وتم التوقيع عليه فعلاً ، على أن يتم طباعتها فيما بعد خلال العام القادم .