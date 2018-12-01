أمن أبين يضبط متهمين بإحراق سيارة تابعة لمنظمة عالمية

تمكنت السلطات الأمنية في محافظة أبين، من ضبط متهمين بإحراق سيارة تابعة لمنظمة عالمية، وذلك بعد إستيلائهم عليها .

وذكرت مصادر أمنية في المحافظة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسلحين بعد استيلاءهما على سيارة تابعة لمنظمة كير العالمية بعد إستيلائهم عليها .. مشيرة إلى أن المسلحين كانا قد إعترضها السيارة وباشروا سائقها بوابل من الرصاص الحي قبل أن يقوما باحراقها في مدخل المدينة

واضافت المصادر أن أداء الأجهزة الأمنية في أبين يشهد تحسناً يوماً وأضحى قادراً على تأدية المهام المناطة به في ضبط الأمن وتعزيز الإستقرار في المحافظة .

وتمكنت قوات الحزام الأمني بدعم وإسناد من التحالف العربي من تطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على معظم مناطق المحافظة، قبل أن تتوسع عمليات الحزام لتطارد العناصر الإرهابية في أوكارها بخبر المراقشة .