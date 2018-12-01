اليونيسيف تشيد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في مكافحة الكوليرا

أشادت منظمة اليونيسيف، بدعم المملكة العربية السعودية لليمن، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المركز يسهم في جهود اليونيسيف والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، موضحة أن المركز يقوم بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة.
وأوضحت المنظمة أنها تدعم بالتعاون مع المركز أكثر من ألف فريق استجابة سريعة لمكافحة تفشي الكوليرا في 21 محافظة في اليمن.
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