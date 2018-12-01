شكرا لقرائتكم خبر عن ​قرار امريكي عاجل حول اليمن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم عن تقديم بلاده131 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإضافية لليمن.

وقال بومبيو في بيان نشرته الخارجية الامريكية علی موقعها الاليكتروني " اعتمدت الولايات المتحدة 131 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإضافية لليمن ما يرفع إجمالي المساعدات التي قدمتها لهذا البلد خلال الـ 14 شهرا الماضية، إلى أكثر من 697 مليون دولار ".

واشار الی ان اعتماد هذه المساعدات ياتي في اطار جهود الولايات المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مذكرا بان الولايات المتحدة تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن، ولا تزال ملتزمة بمساعدة الشعب اليمني.

واستطرد وزير الخارجية الامريكي قائلا " يجب أن يكون عمال إمدادات الإغاثة والمساعدات قادرين على التحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد لتقديم هذه المساعدات الحيوية، كما يجب السماح للواردات الإنسانية والتجارية، ولاسيما الوقود والغذاء والدواء، بالتدفق بحرية في جميع نقاط الدخول في اليمن ودون عوائق أو تأخير".

واكد بومبيو في الوقت ذاته أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقومان حاليا بتوسيع نطاق مساعدات التنمية والإنعاش المبكر للمساعدة في معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة في اليمن وتعزيز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات جميع اليمنيين.

وحث جميع المانحين على زيادة مستوى دعمهم من أجل الاستجابة الانسانية للاحتياجات المتنامية بسرعة في اليمن.

واستدرك قائلا " ندرك انه لن يؤدي أي قدر من المساعدات الإنسانية أو الإنمائية إلى إنهاء هذا الصراع في نهاية المطاف ولذلك يجب على جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية ودعم المفاوضات لإيجاد حل سلمي وكذلك وضع حد لمعاناة الملايين".

وتابع " لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع واستبدال الصراع بالمصالحة والسماح للشعب اليمني بالتعافي من خلال السلام وإعادة الإعمار".

وشدد وزير الخارجية الامريكي ان النظام الإيراني وراء اطالة مدة الحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني.

وقال " النظام الإيراني قام بتمويل وتسليح وتقديم المساعدة والدعم للحوثيين، ما سمح للحوثيين بمواصلة القتال إلى أبعد ما يمكن".

واضاف" لذلك النظام الإيراني يری انه ليس له مصلحة في تخفيف المعاناة اليمنية" ، مذكرا في الوقت ذاته ان نظام الملالي في طهران لا يهتم حتى بالمواطنيين الإيرانيين .

واردف ان "المملكة العربية السعودية استثمرت المليارات لتخفيف المعاناة في اليمن بينما م تقدم إيران اي شيء في هذا الجانب".

واختتم وزير الخارجية الامريكي حديثه بالقول "نأمل أن لا يزعزع الإيرانيون الفرصة المتاحةةفي المشاورات اليمنية القادمة في سبيل إيجاد حل للحرب الأهلية وإعطاء الجميع الفرصة لحل الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن اليوم".