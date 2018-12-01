شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي ينشف المشاورات المقرر إجراؤها بالسويد.. لهذه الأسباب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قلل القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي، من أهمية المشاورات المقرر إجراؤها شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في السويد.



وقال البخيتي، في حديث مع تلفزيون “فرانس 24" ، إن هذه المشاورات ضعيفة جداً ولا ترقى إلى مفاوضات أو حوار لحل أزمة البلاد.



وأضاف البخيتي، أن هذا يبدو ما كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قادراً عليه حتى الآن.



ولفت إلى أن مسار الحل يجب أن يكون مساراً داخلياً، وحوار يمني يمني.



وفي دره على تساؤل إن كان يقصد بالمسار الداخلي أن تذهب الجماعة بدون التشاور مع إيران، مثلما تذهب الحكومة بدون ضغط من رعاتها الإقليمين قال البخيتي: نعم بالضبط، ويمكن أن يكون الحوار داخل اليمن أو خارجها.



وأعاد البخيتي الحديث عن شروط جماعته بأن على التحالف العربي السماح بنقل جرحى الجماعة إلى سلطنة عمان، وضمان ذهاب الوفد من وإلى اليمن.



ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات خلال الأسبوع القادم دون معرفة الموعد المحدد.



وكان الحوثيون أعلنوا أمس الخميس، أن وفدهم سيصل السويد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.

