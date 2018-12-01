شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات «منع مسؤولي الحكومة الشرعية من دخول مصر» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السفارة اليمنية في «القاهرة»، ملابسات اللغط الذي أثير مؤخراً بخصوص حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بسبب الممارسات الخاطئة للانقلابيين الذين قاموا بإصدار الكثير من الجوازات الدبلوماسية بطريقة غير مسؤولة.

وأكدت السفارة في بيان وصل «مأرب برس»، نسخة منه، انه «لا توجد اي موانع امام حاملي الجوازات الدبلوماسية من دخول الأراضي المصرية، على أن يكون الجواز صادراً عن الحكومة الشرعية ومطابقًا للمواصفات الفنية والأرقام التسلسلية والتواريخ التي تميز بين الجوازات الصادرة عن الحكومة الشرعية والصادرة عن الانقلابيين».

وشددت على ضرورة «تحديد طبيعة مهنة حامل الجواز الدبلوماسي وصفته الرسمية الحالية، والإشارة وبشكل واضح إلى مهنة الأب أو الزوج في الجوازات الدبلوسية الصادرة للأبناء والزوجات».

وكانت السلطات المصرية قد منعت عدد من حاملي الجوازات الديبلوماسية، بنا فيهم مسؤولين في الحكومة، من دخول أراضيها، بطلب من السفارة اليمنية في القاهرة.