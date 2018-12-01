شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصافحة حارة جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضورهما فعاليات قمة العشرين في الأرجنتين.



وجلس بوتين إلى جوار ولي العهد السعودي، وذلك داخل القاعة التي شهدت افتتاح قمة العشرين في الأرجنتين.



ونشر رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، على حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر المصافحة التي حملت إشارة ضمنية إلى العلاقة القوية بين الرئيس الروسي وولي العهد.



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