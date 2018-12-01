شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة مع الحوثيين في دمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية إن أكثر من 18 مسلح حوثي لقوا مصرعهم وجرح عددا آخر في تصدي قوات الجيش الوطني لعدة تسللات للحوثيين على عددا من مواقع الجيش في جبهة دمت شمال الضالع.



وقال قائد عمليات اللواء الرابع – إحتياط العقيد عبدالكريم الفرح ،إن قوات الجيش تمكنت من افشال عدة محاولات تسلل لجماعة الحوثي في المحور الغربي لجبهة دمت.



وأوضح الفرح، أن مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مواقع الجيش في تبة الحريوه والتباب المجاوره لها وجبل حصمي وتباب جبل كنه في الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، لتندلع المواجهات على إثرها مع قوات الجيش الوطني بمختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة.



وأفاد قائد عمليات اللواء الرابع إحتياط، سقوط شهيد من جنود اللواء الرابع احتياط ويدعى اسامه صدام الجماعي ،استشهد في تلك المواجهات وجرح سته اخرين.



هذا ويعد هذا الهجوم هو الاعنف لمسلحي جماعة الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة دمت منذ إندلاع المواجهات بين الجانبين قبل اسبوعين.

