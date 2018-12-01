شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يلف العالم ويصل إلى امريكا .. لقيادي حوثي مع طلابه .. شاهد ماذا يفعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو قيادي حوثي يظهر مع طلابه قال إنهم حضروا تدريب دورة قتالية، لمدرسة الإمام الناصر وقال انهم ذهبوا يتدربوا وكان تدريبهم عالي جداً وقال انهم سيقاتلون امريكا واسرائيل وسيخوضون غمار القتال، وسيقاتلون في سبيل الله لأنهم يتحكون من الآن وما زالوا جيلا ينشأ.

ولف المقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى امريكا حيث قام بنشر الفيديو مؤخراً صفحة التواصل بوزارة الخارجية الامريكية كما يظهر في التغريدة المضمنة:

ويفسر هذا المقطع الفيديو كثرة الضحايا من الأطفال وآخرها باص ضحيان بصعدة، حيث وأن الحوثيين يقومون يتجنيد الأطفال الصغار، للزج بهم في حروبهم العبثية.