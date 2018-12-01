شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد للخارجية السويدية بشأن موعد مباحثات السلام اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2018م إنه لم يتم تأكيد أي شيء بعد فيما يتعلق بمحادثات السلام في اليمن وذلك في ردها على تصريحات بأن تلك المفاوضات ستعقد في 6 من ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقال باتريك نيلسون المتحدث باسم الوزارة لراديو السويد، ” لا يمكنني في الواقع تأكيد ما إذا كان ذلك سيحدث أو متى سيحدث ولكن ما يمكنني قوله هو أننا نستعد لذلك.”

وكان السفير البريطاني في اليمن كتب على تويتر يوم الخميس إن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن ستعقد في السويد الأسبوع المقبل، كما أدلى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ببيان مماثل قبل أيام.

وكانت السويد أعربت مرارا عن استعدادها لاستضافة هذه المحادثات بهدف إنهاء الصراع الدائر في اليمن التي اشعلت فتيلها المليشيات الحوثية الايرانية منذ أكثر من 3 سنوات والذي تسببت بجر اليمن إلى حافة المجاعة.

وتحاول الأمم المتحدة إعادة إجراء محادثات بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية الانقلابية