شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي شرس في «الحديدة» والمعارك تشتعل مجددا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي، الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني، هجوما واسع استهدف مواقع القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية شرقي مدينة الحديدة الساحلية، في محاولة منها لاستعادتها.

واندلعت اشتباكات عنيفة في الاتجاه الشمال الشرقي وقرب جامعة الحديدة، عقب هجوم حوثي واسع رافقه قصف مدفعي، بحسب مسؤول عسكري أكد أن «القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم».

وأسفر الهجوم عن عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، فيما أصيب مواطن بحي «الربصة» جراء شظية، كما جرح أخر في شارع جمال جراء رصاصة راجع.

ومنذ أكثر من أسبوع هدأت المعارك في الحديدة عقب تزايد الدعوات الأمريكية والغربية بضرورة وقف القتال والدخول في مفاوضات سلام للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات.