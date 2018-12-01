شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو الجيش يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين.. ويعلن تحرير محافظة جديدة خلال أيام ومصدر: التحضيرات جاهزة وهذه خطتنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قائد رفيع بالجيش الوطني، عن تحضيرات متسارعة لقوات الجيش الوطني لإطلاق عملية عسكرية هي الأوسع بهدف عزل صنعاء عن صعدة والسيطرة على محافظة عمران.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الرئيس هادي كلف مستشاره اللواء الركن طاهر العقيلي بقيادة العمليات الميدانية للقوات المسلحة، مشيرا الى ان اللواء العقيلي كثف من تواجده في محافظة الجوف في الآونة الاخيرة للإشراف على ترتيبات المعركة.

ولمح المصدر الى أن قوات المنطقة العسكرية السادسة ليست وحدها من ستشارك في المعركة، وأن هناك وحدات من مختلف تشكيلات الجيش الوطني بعتاد ضخم باتت على وشك اطلاق ساعة الصفر وبدء عملية التحرير.

هذا فيما تشهد جبهة البيضاء أكبر عملية تحشيد منذ بدء المعارك فيها قبل عام، ومن المرجح أن تنطلق المعارك في البيضاء نحو ذمار