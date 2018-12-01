شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( اسعار الصرف المحدثة ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والعالمية أمام الريال اليمني الذي شهد تراجعا منذ مساء الخميس، حيث كان قد شهد تعافيا كبيرا، ووصل 380 أمام الدولار و 80 أمام الريال السعودي .
جدول باخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني
عملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي 470 500
الريال السعودي 125 135
الدرهم الاماراتي 132 140
اليورو الأوروبي 516 540
الجنيه الاسترليني 510 561
الدولار الكندي 454 458
جنيه مصري 26 28
الريال القطري 109 121
الدينار الكويتي 1319 1452
الريال العماني 1039 1144
الدينار الأردني 563 620
الدينار البحريني 1060 1165
الرنجت الماليزي 114 120
رمبي صيني 106 107
دينار جزائري 5 6
دينار ليبي 531 535
ليرة تركي 68 75
روبية هندي 8.2 8.27
بير أثيوبي 25.2 26.4
فرنك سويسري 726 731
دولار استرالي 820 827
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