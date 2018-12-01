شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( اسعار الصرف المحدثة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والعالمية أمام الريال اليمني الذي شهد تراجعا منذ مساء الخميس، حيث كان قد شهد تعافيا كبيرا، ووصل 380 أمام الدولار و 80 أمام الريال السعودي .

جدول باخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني عملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي 470 500

الريال السعودي 125 135

الدرهم الاماراتي 132 140

اليورو الأوروبي 516 540

الجنيه الاسترليني 510 561

الدولار الكندي 454 458

جنيه مصري 26 28

الريال القطري 109 121

الدينار الكويتي 1319 1452

الريال العماني 1039 1144

الدينار الأردني 563 620

الدينار البحريني 1060 1165

الرنجت الماليزي 114 120

رمبي صيني 106 107

دينار جزائري 5 6

دينار ليبي 531 535

ليرة تركي 68 75

روبية هندي 8.2 8.27

بير أثيوبي 25.2 26.4

فرنك سويسري 726 731

دولار استرالي 820 827

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