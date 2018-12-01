اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( اسعار الصرف المحدثة )

0 نشر
0 10

شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( اسعار الصرف المحدثة ) والان مع التفاصيل


عدن - ياسمين التهامي -  

تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والعالمية أمام الريال اليمني الذي شهد تراجعا منذ مساء الخميس، حيث كان قد شهد تعافيا كبيرا، ووصل 380 أمام الدولار و 80 أمام الريال السعودي .

 
جدول باخر تحديث  لاسعار صرف الريال اليمني 

 

عملة    سعر البيع    سعر الشراء
الدولار الأمريكي    470    500
الريال السعودي    125    135
الدرهم الاماراتي    132    140
اليورو الأوروبي    516    540
الجنيه الاسترليني    510    561
الدولار الكندي    454    458
جنيه مصري    26    28
الريال القطري    109    121
الدينار الكويتي    1319    1452
الريال العماني    1039    1144
الدينار الأردني    563    620
الدينار البحريني    1060    1165
الرنجت الماليزي    114    120
رمبي صيني    106    107
دينار جزائري    5    6
دينار ليبي    531    535
ليرة تركي    68    75
روبية هندي    8.2    8.27
بير أثيوبي    25.2    26.4
فرنك سويسري    726    731
دولار استرالي    820    827

شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( اسعار الصرف المحدثة ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى