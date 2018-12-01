شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف كانت النهاية الشنيعة لثلاثة من أشقاء زوجة عبدالملك الحوثي..الاسماء و صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرة مواقع محلية عن مصادره التي ان ‏ثلاثة من أشقاء زوجة عبدالملك الحوثي في صعدة لقوا مصرعهم على أيدي ابطال الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي. واسمائهم كالتالي : 1-علي عبدالله الصيرفي 2-عادل عبدالله الصيرفي 3-عبدالوهاب عبدالله الصيرفي. حيث قال عبدالكريم المدي المحلل السياسي حبل المشنقة يضيق كل يوم على المليشيات وقياداتها. هنا عدن

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