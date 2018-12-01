شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: ​ما حقيقة اصدار رئيس الجمهورية قرارات للإطاحة بعدد من كبار القادة العسكريين ومحافظي 3 محافظات؟ "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مواقع اعلامية عن مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي سيصدر قرارات هامة خلال الساعات القادمة ومن المتوقع ان تطيح بثلاثة محافظين وعدد من القيادات العسكرية.. وستتضمن القرارات أيضا حول تعز واب ولحج للدفع نحو استكمال تحرير ما لم يحرر وحل مشاكل برزت مؤخرا.

وتأتي القرارات التي وصفت بالضرورية في ظل تحركات كبيرة يبذلها مسؤولون كبار في الدولة وبالتشاور مع التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية كون ملف تعز بيدها.

وقالت المصادر "أن في مقدمة تلك الترتيبات قرار بتشكيل منطقة عسكرية جديدة تشمل الوية محور تعز واب والعند في لحج تسمى المنطقة العسكرية الثامنة وتشمل اربعة محاور عسكرية فيها 18 لواء عسكري واكدت المصادر على تعيين اللواء خالد فاضل قائدا للمنطقة العسكرية الثامنة والعميد جواس اركان حرب لها والعميد البحش رئيس عمليات، والعميد عادل الشيبه قائدا لمحور اب، والعميد ابوبكر الجبولي قائدا لمحور العند قائدا للواء الرابع جبلي.. والعميد عبدالغني الصبيحي قائدا لمحور المخاء قائدا للواء الاول حزم.. والعميد عبدالعزيز المجيدي قائدا لمحور تعز، والعميد عدنان الحمادي اركان حرب المحور قائدا للواء 170 دفاع جوي، العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للوا 35 مدرع والعميد سيف الزعزعي قائد اللواء 17 مشاه.. والعميد ناجي شطيف قائدا للوا 145 مشاه.. والعميد صادق سرحان نائب رئيس الاركان لشؤون المناطق العسكرية.

واكدت المصادر ايضا على تعيين العميد عدنان رزيق القميشي محافظا لمحافظة لحج قائدا للواء الرابع حماية رئاسية والعميد مهران القباطي قائدا للواء الخامس حمايه رئاسية.