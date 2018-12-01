شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرارات جمهورية مرتقبة بتعيينات عليا جديدة خلال الساعات القادمة.. (الاسماء + المناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليوم الجمعة عن صدور مرتقب خلال الساعات القليلة القادمة لقرارات جمهورية جديدة ستشمل إعلان إنشاء منطقة عسكرية جديدة رقم 8. وذكرت المصادر ” أن المنطقة العسكرية التي سيعلن عنها بقرار جمهوري ستتضمن محافظات (تعز – إب – لحج)”. وأفادت المصادر” أن القرارات ستقضي بتعيين اللواء الركن خالد فاضل قائدا للمنطقة العسكرية الجديدة، والعميد جواس رئيس أركان حرب المنطقة، فيما العميد البحش رئيسا للعمليات”.

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