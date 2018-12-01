صور.. نسرين أمين تخطف الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة نسرين أمين ، بإطلالة أنيقة خلال حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث ارتدت فستاناً فضياً مرصع بالأستراس من تصميم اللبنانى وليد عاكش لتفرض نفسها ضمن أفضل الإطلالات فى الحفل، ونشرت نسرين هذه الصور على حسابها بموقع انستجرام ولاقت إعجاب الجمهور بسبب بساطة الاطلالة وأناقتها اضافة إلى تعليقات الفنانات التى وصفوها "قمر".

وبدأت نسرين فى التحضير للمشاركة فى الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان والذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، أحمد داوود وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصوير العام المقبل.

يذكر أن نسرين أمين قدمت آخر أعمالها، فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز، بينما ظهرت فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة وفتحى عبد الوهاب وإخراج زياد وشاحى، و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم وسمير غانم ومحمد ثروت.

الفنانة نسرين امين

صور نسرين امين

نسرين امين

نسرين امين

اطلالة نسرين امين

الفنانة نسرين امين

نسرين امين

نسرين امين

نسرين امين

نسرين امين