شكرا لقرائتكم خبر عن صرافون: الريال يتعرض لانتكاسة جديدة ومتسارعة وارتفاع جديد للدولار والسعودي إلى هذا المستوى خلال ساعات "أخر تحديث للصرف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هجمة مرتدة قوية وخطيرة كما وصفها خبراء اقتصاديون تعرض الريال اليمني مساء اليوم الجمعة لانتكاسة جديدة وانهيار جديد مقابل ارتفاع وصعود متسارع للدولار وبقية العملات الأجنبية بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"يمن الغد".

وهذا اخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن على حد سوى وهناك تفاوت من صراف الى اخر:

العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي 470 500

الريال السعودي 125 135

الدرهم الاماراتي 132 140

ومازالت محلات الصرافة تمتنع عن بیع العملات للمواطنین.