شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يصدر تصاريح بحرية وجوية وبرية لمواد أساسية ومشتقات نفطية متجهة لليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية. وقال إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 تصاريح بحرية وتصريحين بريين. وأوضح التحالف أن سفينة رست في ميناء الحديدة و3 سفن تنتظر الدخول، وأن سفينتين رستا في ميناء الصليف اليمني، وسفينة تنتظر الدخول للميناء. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن.

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