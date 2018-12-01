التحالف العربي يسلم القوات اليمنية تأمين ساحل حضرموت

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف سلمت مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية رسميا. وأكد التحالف العربي، في بيان، أنه سلم خفر السواحل اليمنية أسلحة وزوارق لحماية سواحل حضرموت. وأشار إلى أن "سواحل حضرموت تمتد بطول 350 كم ويوجد بها 7 موانئ رئيسية وعشرات المرافئ الصغيرة".

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