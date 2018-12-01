التحالف العربي: مليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن، وهو ما يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي إنه توجد في ميناء الحديدة سفينة واحدة و3 أخرى تنتظر الدخول، فيما توجد سفينتان في ميناء الصليف.
وأضاف المالكي أن التحالف العربي قام بإصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية وتصريحين برييْن و43 تصريحا حماية للقوافل.
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