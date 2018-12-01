مقتل 40 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني وغارات لمقاتلات التحالف العربي في البيضاء

قتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك مع قوات الجيش اليمني وغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري أن قوات الجيش أفشلت هجوماً للمليشيا الحوثية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم في البيضاء.

وأضاف المصدر أن المواجهات التي أعقبت الهجوم أسفرت عن مقتل 30 حوثياً وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وذكر أن 10 من عناصر المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في جبهة قانية بالمحافظة ذاتها، بقصف جوي لطيران التحالف العربي، أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها، أمس الخميس.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري بالجيش اليمني لـ"العين الإخبارية" أن وحدات في لواء المجد بجبهة قانية في البيضاء أسقطت، الجمعة، طائرة مسيرة "درون" تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران حاولت التجسس على مواقعها.

ووفقا للمصدر، أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدمات مهمة في ميمنة جبهة قانية، وكبدت المليشيا خسائر فادحة بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

ولجأت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وسط خسائرها المتوالية إلى تفجير جسر عبور قرب جبل "اليسبل" في الجبهة ذاتها، بهدف إعاقة قوات الجيش التي تواصل ملاحقة جيوبها الإرهابية.