شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة للحوثيين اليوم في هذه الجبهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لقي أربعين عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران مصرعهم ، وأصيب ، ، في اشتباكات مع قوات من الجيش اليمني ، بمحافظة البيضاء ، وسط البلاد.

وصلة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصادر عسكرية أن الاشتباكات بين قوات الجيش اليمنية والميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم نتجئي مقتل ثلاثين منهم وإصابة العشرات بجروح.

تنت المصادر ، أن طيران فوز دمرت بضدم جوية مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نتجابه مصرع عشرة عناصر من ميليشيا الحوثي في ​​جبهة قانية.

وفي ذات التعريف أسقط الجيش اليمني ، طائرة مسيرة للمليشيا الحوثية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء ، ولم تذكر معلومات معلومات أخرى حول الحادثة.