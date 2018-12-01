شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كم يبلغ سعر الدبة البترول في صنعاء بعد الارتفاع الكبير للريال اليمني وبكم ستكون بعد يومين إذا استمر انهيار الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط في العاصمة صنعاء عن أسعار جديدة للمشتقات النفطية ،بالتزامن مع تحسن كبير في قيمة العملة المحلية. وبحسب بيان للشركة يبدأ سريان تلك الاسعار من السبت القادم الموافق 1 ديسمبر 2018 . ووسعت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها الاسواق السوداء لبيع المشتقات بأسعار خيالة وصلت الى اكثر من 20 الف لكل 20 لتر بترول . وكانت شركة النفط في عدن قد حددت سعر 20 لتر بترول ب 7000 الف ريال . وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة بحسب شركة النفط بصنعاء / البترول اللتر = 435 ريال 20 لتر= 8700 ريال الديزل : اللتر = 475 ريال 20 لتر = 9500 ريال فيما يباع اليوم اللتر ب500 ريال اي بمعدل 10000ريال لكل 20 لترا

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كم يبلغ سعر الدبة البترول في صنعاء بعد الارتفاع الكبير للريال اليمني وبكم ستكون بعد يومين إذا استمر انهيار الدولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .