شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد يقدم المال لمستخدميه مقابل خدمة بسيطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقدم التطبيق الصيني “جينري توتياو” مكافآت مالية للمستخدمين الذين يكشفون أمر الأخبار الكاذبة المروجة للشائعات.

وذكرت صحيفة “ساوث شاينا مورنينغ” أن شركة “بايت دانس” الصينية المختصة في الصناعات التكنولوجية، أطلقت التطبيق “جينري توتياو”، والذي يقدم مكافآت تصل إلى 3000 يوان أي ما يعادل 432 دولار أمريكي لمن يفضح الشائعات.

يشار إلى أن تدشين التطبيق جاء في وقت تشدد فيه الحكومة الصينية رقابتها على محتوى الوسائط المتعددة، وبسطها سيطرتها على شبكة الإنترنت.

ويجمع تطبيق “جينري توتياو” المعلومات من وسائل الإعلام باستخدام التعلم الآلي، ويعرضها عبر منصته على شكل نصوص ووسائط متعددة ثم يتيح للقراء الاطلاع عليها والحكم على محتواها، ويقدم مكافآت مالية لأفضل 100 مقال يكشف الشائعات.

وتأتي هذه الحملة في إطار المساعي الصينية إلى تخليص المنصات الإلكترونية من معلومات ومحتويات تعد ضارة وغير لائقة التي تهدد الدولة في وجهة نظر المسؤولين.