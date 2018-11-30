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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: 

  بومدر يُفجر مفاجآة صاعقة للحوثيين من مؤتمر باريس!

https://www.alyamanalaraby.com/342051

 خبير أممي يفضح الحوثيين: ليسوا نشطاء بل حملة سلاح

https://www.alyamanalaraby.com/342055

 شاهد.. ألبوم مصور لندوة مؤتمر باريس للسلام حول اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/342058

 أمريكا تعلن تقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

https://www.alyamanalaraby.com/342063

 الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي وادي عرف في الشحر

https://www.alyamanalaraby.com/342069

 الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مديرية يبعث غرب المكلا

https://www.alyamanalaraby.com/342072

 طاهر بومدره لـ هناك جرائم ارتكبتها المليشيا وتُريد إلصاقها بالحكومة

https://www.alyamanalaraby.com/342077

 العواضي لـ"الخليج 365": قطر وإيران تسعيان لعودة الإمبراطورية الفارسية

https://www.alyamanalaraby.com/342074

 السفير الأمريكي: الحل في اليمن بجهود الجميع وتقاسم السلطة بسلام

https://www.alyamanalaraby.com/342087

 إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي أثناء رعيهما الأغنام في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/342088

 وحدات من الجيش تدمر طائرة إيرانية الصنع في البيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/342090

 مشروع "مسام" ينتزع أكثر من 21 ألف لغم زرعته المليشيا في مأرب والحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/342095

 حقوقيون: تقرير مجلس حقوق الانسان تجاهل جرائم مليشيا الحوثي وإيران في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/342098

 اليونيسيف : 60 ألف طالب وطالبة خارج المدارس في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/342102

 مصرع 23 من المليشيا وإصابة 30 آخرين بمواجهات مع الجيش في دمت

https://www.alyamanalaraby.com/342103

 كيف تستفيد حضرموت من تسليم التحالف الشريط الساحلي لها؟ "تقرير"

https://www.alyamanalaraby.com/342105

 البركاني: مليشيا الحوثي غير أمناء على السلام وينفذون أجندة خارجية

https://www.alyamanalaraby.com/342106

 أطفال يمنيين يشاركون في ندوة منتدي باريس للسلام (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/342111

 'الخليج 365 ' ينشر أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية

https://www.alyamanalaraby.com/342120

 حصري .. تشييع مهيب لقائد مقاومة حريب الشيخ علي بن عبدالله العقيلي (صور وفيديو)

https://www.alyamanalaraby.com/342124

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