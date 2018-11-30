أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي:
بومدر يُفجر مفاجآة صاعقة للحوثيين من مؤتمر باريس!
https://www.alyamanalaraby.com/342051
خبير أممي يفضح الحوثيين: ليسوا نشطاء بل حملة سلاح
https://www.alyamanalaraby.com/342055
شاهد.. ألبوم مصور لندوة مؤتمر باريس للسلام حول اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/342058
أمريكا تعلن تقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار
https://www.alyamanalaraby.com/342063
الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي وادي عرف في الشحر
https://www.alyamanalaraby.com/342069
الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مديرية يبعث غرب المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/342072
طاهر بومدره لـ هناك جرائم ارتكبتها المليشيا وتُريد إلصاقها بالحكومة
https://www.alyamanalaraby.com/342077
العواضي لـ"الخليج 365": قطر وإيران تسعيان لعودة الإمبراطورية الفارسية
https://www.alyamanalaraby.com/342074
السفير الأمريكي: الحل في اليمن بجهود الجميع وتقاسم السلطة بسلام
https://www.alyamanalaraby.com/342087
إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي أثناء رعيهما الأغنام في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/342088
وحدات من الجيش تدمر طائرة إيرانية الصنع في البيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/342090
مشروع "مسام" ينتزع أكثر من 21 ألف لغم زرعته المليشيا في مأرب والحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/342095
حقوقيون: تقرير مجلس حقوق الانسان تجاهل جرائم مليشيا الحوثي وإيران في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/342098
اليونيسيف : 60 ألف طالب وطالبة خارج المدارس في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/342102
مصرع 23 من المليشيا وإصابة 30 آخرين بمواجهات مع الجيش في دمت
https://www.alyamanalaraby.com/342103
كيف تستفيد حضرموت من تسليم التحالف الشريط الساحلي لها؟ "تقرير"
https://www.alyamanalaraby.com/342105
البركاني: مليشيا الحوثي غير أمناء على السلام وينفذون أجندة خارجية
https://www.alyamanalaraby.com/342106
أطفال يمنيين يشاركون في ندوة منتدي باريس للسلام (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/342111
'الخليج 365 ' ينشر أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية
https://www.alyamanalaraby.com/342120
حصري .. تشييع مهيب لقائد مقاومة حريب الشيخ علي بن عبدالله العقيلي (صور وفيديو)
https://www.alyamanalaraby.com/342124
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