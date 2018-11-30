أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: بومدر يُفجر مفاجآة صاعقة للحوثيين من مؤتمر باريس! https://www.alyamanalaraby.com/342051 خبير أممي يفضح الحوثيين: ليسوا نشطاء بل حملة سلاح https://www.alyamanalaraby.com/342055 شاهد.. ألبوم مصور لندوة مؤتمر باريس للسلام حول اليمن https://www.alyamanalaraby.com/342058 أمريكا تعلن تقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 131 مليون دولار https://www.alyamanalaraby.com/342063 الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي وادي عرف في الشحر https://www.alyamanalaraby.com/342069 الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مديرية يبعث غرب المكلا https://www.alyamanalaraby.com/342072 طاهر بومدره لـ هناك جرائم ارتكبتها المليشيا وتُريد إلصاقها بالحكومة https://www.alyamanalaraby.com/342077 العواضي لـ"الخليج 365": قطر وإيران تسعيان لعودة الإمبراطورية الفارسية https://www.alyamanalaraby.com/342074 السفير الأمريكي: الحل في اليمن بجهود الجميع وتقاسم السلطة بسلام https://www.alyamanalaraby.com/342087 إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي أثناء رعيهما الأغنام في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/342088 وحدات من الجيش تدمر طائرة إيرانية الصنع في البيضاء https://www.alyamanalaraby.com/342090 مشروع "مسام" ينتزع أكثر من 21 ألف لغم زرعته المليشيا في مأرب والحديدة https://www.alyamanalaraby.com/342095 حقوقيون: تقرير مجلس حقوق الانسان تجاهل جرائم مليشيا الحوثي وإيران في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/342098 اليونيسيف : 60 ألف طالب وطالبة خارج المدارس في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/342102 مصرع 23 من المليشيا وإصابة 30 آخرين بمواجهات مع الجيش في دمت https://www.alyamanalaraby.com/342103 كيف تستفيد حضرموت من تسليم التحالف الشريط الساحلي لها؟ "تقرير" https://www.alyamanalaraby.com/342105 البركاني: مليشيا الحوثي غير أمناء على السلام وينفذون أجندة خارجية https://www.alyamanalaraby.com/342106 أطفال يمنيين يشاركون في ندوة منتدي باريس للسلام (صور) https://www.alyamanalaraby.com/342111 'الخليج 365 ' ينشر أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية https://www.alyamanalaraby.com/342120 حصري .. تشييع مهيب لقائد مقاومة حريب الشيخ علي بن عبدالله العقيلي (صور وفيديو) https://www.alyamanalaraby.com/342124

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