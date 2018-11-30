إصابة اثنين فى سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منزل جنوب السعودية

أصيب شخصان إثر سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية على منزل سكنى جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى السعودى فى منطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطانى قوله إن فرق الدفاع المدنى تلقت اليوم الجمعة بلاغاً عن تعرض منزل سكنى بمحافظة "صامطة"، لقذيفة أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية. وأضاف أن امرأة يمنية ومواطن سعودى أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.

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