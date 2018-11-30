'اليمن العربي ' ينشر أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الجمعة .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 120 الدولار : 450 الاماراتي : 125 أسغار البيع السعودي : 135 الدولار : 500 الاماراتي: 140 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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