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'اليمن العربي ' ينشر أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية

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ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الجمعة .. وهي كالتالي: 

أسعار الشراء: 

السعودي:   120

الدولار :    450

الاماراتي : 125

أسغار البيع

 السعودي : 135

 الدولار :   500

الاماراتي:  140  

وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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