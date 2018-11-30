شكرا لقرائتكم خبر عن أثيوبيا تطيح بمطار دبي الدولي بكل هدوء .. شاهد مالذي حدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد.

وقالت شركة فورورد كيز للاستشارات في مجال السفر، اليوم ، إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة.

وحللت فورورد كيز بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المئة من 2013 إلى 2017.

وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31 في المئة. وبلغ معدل النمو حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18 في المئة مقابل ثلاثة في المئة لدبي