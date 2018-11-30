شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لقوات طارق صالح من وسط الحديدة يتحدث عن انتصار جديد اليوم الجمعة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية مساء اليوم بيان جديد كشف فيه عن انتصار جديد للقوات المشتركة وسط مدينة الحديدة ردا على انتهاكات المليشيات المتواصلة للهدنة.

وداهمت المقاومة اليمنية الساعات الماضية وكرا للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة وكبدتها خسائر فادحة قتلى وجرحى جراء خرقها المتواصل للهدنة الإنسانية.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "أن وحدة اقتحامات من حراس الجمهورية باغتت المليشيات الحوثية ساعات الصباح الأولى في أهم أوكارها بمحيط جولة يمن موبايل شارع صنعاء، وذلك بعد رصد دقيق لمصادر نيرانها التي استهدفت الأحياء السكنية المحررة طيلة ساعات الفجر.

وأكد مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات المتخصصة في سلاح الهاون ولاتزال جثث البعض مرمية في الموقع المستهدف، كما تم العثور على سيارة إسعاف مفخخة وثقتها عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية.