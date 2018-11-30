تسعة قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي وشيخ قبلي في مواجهات مسلحة بإب

قتل قيادي حوثي و شيخ قبلي وامرأة و أصيب ستة آخرون في مواجهات مسلحة، شهدتها مديرية القفر، شمال غرب محافظة إب، الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية لمراسل" يمن شباب نت" إن القيادي الحوثي فيصل شداد هديم ـ أبو ذياب مشرف أمني ـ قتل في خلاف مسلح مع الشيخ "مسعد محمد مسعد المعزبي" على خلفية تحكيم بشأن خلافات على أراضي.

وبحسب المصادر فإن خلافاً نشب بين " المعزبي" و"آل القحيم" على أراضي، تطورت إلى مواجهات مسلحة في قسم شرطة "ربابة" بعد رفض "المعزبي" تحكيم القيادي الحوثي "أبو ذياب" المحكم من "آل القحيم".

وأشارت المصادر إلى أن "أبو ذياب" حاول إجبار "المعزبي" تحكيمه بالقوة بعد إخراجه من السجن على خلفية خلافه مع آل القحيف، الأمر الذي رفضه الأخير مشيراً إلى أن القضية ماثلة في المحكمة ولا يريد التحكيم القبلي، لتتطور الأحداث إلى اشتباكات مسلحة قتل فيها "المعزبي" في قسم الشرطة، قبل أن تدور اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي "أبو ذياب" وإصابة كلاً من "عبده حسن هديم ، أحمد علي المعزبي" و4 آخرين.

وأكدت أن الأحداث تطورت لتشهد إطلاق نار على منازل بيت "المعزبي" ما أدى إلى مقتل "بنت ربيش المعزبي" قبل أن يتم احتواء الموقف من حملة أمنية قدمت من المحافظة.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم احتراب أهلية بين المواطنين نتيجة نزاعات الأراضي خلفت عشرات القتلى والجرحى، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة التي تدير فيها المليشيات عصابات سطو نهب أراضي، وسط غياب تام لأجهزة القضاء والنيابات المنوط بها البت في القضايا المتنازع عليها.