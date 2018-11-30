الأمير محمد بن سلمان يصل مقر إنعقاد قمة قادة الـ20 في الأرجنتين

وصل ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الارجنتينية بينس أيرس.

واستقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة.

وانطلقت مساء اليوم الجمعة القمة والتي يعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة.

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.

وهذه هي القائمة النهائية بالزعماء المشاركين في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية:

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي

رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

رئيس البرازيل ميشال تامر

رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك

نائب الرئيس الإندونيسي جوزيف كالا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا