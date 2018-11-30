شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قرار جمهوري هام غير معلن في المؤسسة العسكرية يشمل منصب سيادي “الاسم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن إصدار رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي قرارا جمهوريا غير معلن في المؤسسة العسكرية، يتضمن منصبا عسكريا هاما وجديدا. وذكرت المصادر” أن القرار الجمهوري هو تسمية منصب عسكري جديد “قائد العمليات الميدانية” المباشرة، في قوات الجيش الوطني”. ولفتت المصادر إلى ” أن القرار قضى بتعيين طاهر العقيلي لهذا المنصب، وبدء مباشرة عمله”. وأوضحت المصادر” أن هذا المنصب سيادي ويعد بنفس مستوى وأهمية العمليات الحربية”.

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